Oostenrijk overweegt registratie van vleesetende joden en moslims

Politie arresteert Braziliaan­se 'Billendok­ter'

1:22 De Braziliaanse politie heeft de sinds zondag voortvluchtige plastisch chirurg 'Dr. Bumbum' (Billendokter) gearresteerd. Hij werd gezocht in verband met de dood van een van zijn patiënten die in zijn appartement haar billen had laten vergroten. Daarbij werd ze onwel waarna ze zondagochtend in een ziekenhuis in Rio de Janeiro overleed.