Oostenrijk voert verplichte vaccinatie in en gaat vanaf maandag volledig in lockdown

VIDEOVanaf maandag geldt er een lockdown voor iedereen in heel Oostenrijk. Daarnaast voert het land als eerste in de Europese Unie vanaf 1 februari een algehele vaccinatieplicht in. Bondskanselier Alexander Schallenberg (ÖVP) heeft daarover vanochtend de knoop doorgehakt. Het is de vijfde lockdown voor het Alpenland sinds het begin van de pandemie.

,,Ondanks maanden van overreding zijn we er niet in geslaagd genoeg mensen zich te laten vaccineren”, aldus Schallenberg, die de ongeveer twee miljoen ongevaccineerden en vaccinweigeraars beschuldigde van een ,,aanval op het zorgstelsel”. Directe aanleiding zijn de snel oplopende besmettingscijfers en overbelasting van de ziekenhuizen. Alleen al gisteren werden er 15.809 nieuwe besmettingsgevallen gemeld en ook vandaag zou weer een dergelijk groot aantal nieuwe besmettingen worden geregistreerd, aldus Oostenrijkse media. 520 mensen liggen op de Oostenrijkse IC's, gisteren zijn daar 48 mensen bezweken aan het virus. Voorlopig zal de nieuwe lockdown tien dagen duren. Daarna wordt er geëvalueerd. Oostenrijk voert per 1 februari ook een algemene vaccinatieplicht in, een primeur in de Europese Unie. Alleen supermarkten, drogisten en apotheken mogen openblijven, horeca en scholen blijven dus in ieder geval de komende tien dagen dicht.

Volledig scherm Agenten controleren coronapassen op straat in Innsbruck © Getty Images

Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. Daartoe is besloten na overleg van de regering met de negen deelstaten, waarvan er twee, Salzburg en Opper-Oostenrijk, deze ingrijpende maatregel al hadden genomen, maar dan tot de kerstdagen.

Geen vijfde golf

De lockdown kost de Oostenrijkse economie zo’n een miljard euro per week. Kanselier Alexander Schallenberg maakte de ‘moeilijke besluiten’ bekend, verwijzend naar het vele menselijk leed. ,,We willen geen vijfde golf”. Sinds maandag is in het Alpenland al een lockdown van kracht voor mensen boven de 12 jaar die niet volledig zijn gevaccineerd, op straffe van een boete van 1450 euro.

Artsenorganisaties juichen de maatregelen toe maar stellen tegelijk dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. ,,Hoogste tijd vol op de rem te trappen", reageert de grote artsenorganisatie ÖGARI. ,,Voordat we de impact hiervan in de ziekenhuizen zullen merken zal het voor veel mensen te laat zijn", vreest Gerrit Loibl, vicevoorzitter van de NÖ Ärztekammer. Verschillende artsen zeggen in de sociale media geen meer begrip te hebben voor ,,radicale groepen die nog steeds in het centrum van steden en zelfs voor de deur van ziekenhuizen tegen beschermende maatregelen demonstreren.”

Volledig scherm Kanselier Alexander Schallenberg (links) en minster van Volksgezondheid Wolfgang Mueckstein lichten de besluiten toe op een persconferentie. © REUTERS

Daarnaast wil het Oostenrijkse kabinet toch een wetvoorstel voor een algemene vaccinatieplicht uitwerken. Na een juridische toetsing zou dit uiterlijk 1 februari 2022 in werking moeten treden. In de Kanselarij van Alexander Schallenberg werd lang volgehouden dat er geen landelijke afsluiting zou komen. Minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein had vorig weekend al aangedrongen op extra nachtelijke uitgaansbeperkingen voor ongevaccineerden.

In Oostenrijk is ongeveer 65 procent van de bevolking gevaccineerd, wat volgens de premier schandalig laag is. De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste infectiecijfers van het land en de ziekenhuizen liggen er vol coronapatiënten. Een Oostenrijkse commentator sprak van ,,een nederlaag voor iedereen die betrokken is bij de beheersing van de pandemie”. Er is de nodige kritiek op politici die te laat en ongepast zouden hebben gereageerd. ,,Een nederlaag ook voor de euforische experts en de media, die de vaccinatie maandenlang als wondermiddel hebben aangeprezen, als de gamechanger waarmee de pandemie in één klap zou eindigen.”

Volledig scherm Oostenrijkers staan in Wenen weer in de rij voor een vaccinatie. © Reuters