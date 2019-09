Oostenrijks echtpaar bestelt kleding uit Nederland en krijgt 25.000 xtc-pillen thuis

De pakketten werden enkele maanden geleden bij het Oostenrijkse paar (58 en 59 jaar oud) bezorgd. Bij aanname van de pakketjes van de postbode viel al op dat een ervan wel erg zwaar was. Het echtpaar schrok zich een hoedje toen bleek dat er duizenden pillen in de doos zaten. ,,We zaten net aan het ontbijt. Ik stond perplex toen ik de inhoud zag. Voor mij leken het duizenden steentjes’’, vertelt de vrouw aan lokale media.

Het stel bracht het pakket met de drugs terug naar het postkantoor. De politie werd ingeschakeld. Die heeft achterhaald dat de xtc voor een adres in Schotland bestemd was. De persoon in Schotland die de pillen had besteld, is aangehouden. Hoe het pakket in Oostenrijk terecht is gekomen, is onduidelijk.