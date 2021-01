Oostenrijkse minister treedt af na beschuldiging van plagiaat

Fransman gestorven aan hondsdol­heid na contact met vleermuis

7 januari In Frankrijk is een man overleden aan rabiës of hondsdolheid, vermoedelijk nadat hij was gebeten of gekrabd door een vleermuis die op zijn zolder zat. Het gaat om een uiterst zeldzaam geval en het is de eerste keer dat dit is voorgekomen op het Franse vasteland.