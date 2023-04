Oostenrijkse politie betrapt twee Duitsers met veertien menselijke schedels in kofferbak

klimaatverandering Steun VN-lidstaten voor bedreigd Vanuatu: advies gevraagd van Internatio­naal Gerechts­hof

De lidstaten van de Verenigde Naties (VN) willen advies van het Internationaal Gerechtshof over het tegengaan van klimaatverandering. Tijdens de Algemene Vergadering van de VN konden alle landen zich vinden in de adviesaanvraag. Ze willen dat het hof, dat in het Vredespaleis in Den Haag zetelt, duidelijk maakt welke wettelijke verplichtingen landen hebben om het klimaat te beschermen ‘tegen de uitstoot van broeikasgassen door de mens’.