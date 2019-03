Op cruisevakantie in Brazilië: twintigers betrapt met kilo’s cocaïne, jarenlange celstraf dreigt

Turkse kiezers straffen Erdogan niet af bij lokale verkiezin­gen

20:10 De Turkse kiezers hebben bij lokale verkiezingen voor diverse verrassingen gezorgd. Maar nadat ruim de helft van de stemmen was geteld, leek de AKP van president Erdoğan wel af te stevenen op winst in zijn ‘geliefde’ Istanboel. De grootste metropool en de economische hoofdstad van Turkije, waar bijna een vijfde van de bevolking woont, werd door president Erdoğan gezien als de symbolische hoofdprijs in deze verkiezingen.