Op een na hoogste berg voor het eerst in winter beklommen

De K2 ligt op de grens tussen China en Pakistan en staat bekend als één van de moeilijkste te beklimmen bergen van de wereld. Het is onder klimmers berucht vanwege de combinatie van steile hellingen en harde winden. In de winter maken een ondergrond van glad ijs, windstoten van 200 kilometer per uur en temperaturen tot min zestig graden de beproeving nog een stuk zwaarder.

De groep van tien bereikte rond vijf uur in de middag het hoogste punt, na een tocht die een maand eerder startte. “We stapten samen op de top terwijl we het Nepalese volkslied zongen”, schrijft één van hen op zijn blog. Het succes van de bergbeklimmers wordt overschaduwd door de dood van de Spanjaard Sergio Mingote. Hij viel in een ravijn tijdens een poging om terug te komen bij het basiskamp aan de voet van de berg. De 49-jarige was een zeer ervaren klimmer. In de laatste twee jaar had hij zeven bergen hoger dan acht kilometer beklommen.