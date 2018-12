Op zoek naar rust en ruimte? Prachtig eiland Nieuw-Zeeland te koop

Update Explosie zorgt voor vreemd helblauw licht boven New York

7:59 New Yorkers keken even vreemd op toen ze ineens een felblauw licht zagen verschijnen boven de stad. Het vreemde licht bleek afkomstig te zijn van een explosie en daaropvolgende brand in een transformatorstation in het stadsdeel Queens. Het ging dus níet om een aankondiging van een buitenaardse invasie, zoals sommige bezorgde burgers dachten.