Open Arms-schip tóch niet naar Spanje, opvarenden van boord in Lampedusa

Celstraf geëist tegen man die twitterde dat vermiste Nora (15) was verkracht door lokale stam

20 augustus Justitie in Maleisië heeft een 29-jarige man uit dat land aangeklaagd die via sociale media het gerucht verspreidde dat de vermiste Frans-Britse tiener Nora Quoirin (15) was verkracht door dorpelingen van de Orang Asli-stam. Nora werd vorige week, tien dagen na haar raadselachtige verdwijning uit een resort, levenloos en naakt aangetroffen in een moeras. Autopsie wees uit dat ze was verhongerd en er geen sprake was van seksueel misbruik.