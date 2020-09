‘Operatie Keuken’: spionagezaak brengt Spaanse politiek van de kook

De autoriteiten hebben deze maand een dossier vrijgegeven over de zaak, die ‘Operatie Keuken’ wordt genoemd. De codenaam van de informant was ‘de kok’. Hij zou als chauffeur hebben gewerkt voor oud-PP-penningmeester Luis Bárcenas Gutiérrez, die in 2018 is veroordeeld tot 33 jaar cel vanwege een grote smeergeldaffaire binnen de PP.



Aanklagers zeggen dat de informant 2000 euro per maand ontving. Ook was hem een baan bij de politie toegezegd. Hij moest als tegenprestatie achterhalen waar Bárcenas en zijn vrouw ‘compromitterende documenten’ over topfiguren binnen de PP hadden verstopt, aldus het dossier.