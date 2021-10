Opgesloten oppositieleider Rusland Navalny wint mensenrechtenprijs van EU

Een aanslag met een zenuwgas uit het arsenaal van de Russische diensten werd Navalny, die was uitgegroeid tot Poetins spraakmakendste rivaal, vorig jaar haast fataal. Hij herstelde in een Duits ziekenhuis, maar werd bij terugkeer in Rusland prompt veroordeeld tot drieënhalf jaar strafkolonie. Voor het parlement is het duidelijk waarom hij dat te verduren krijgt: ,,omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt.” De EU legde Rusland eerder strafmaatregelen op voor de veroordeling en opsluiting van de Kremlincriticus.