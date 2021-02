Ophef in Duitsland om tienermoord: 14-jarige steekt jongen (13) dood op bosweg

Het slachtoffer, Sinan, fietste met zijn neef en een vriend naar het dorp Eschelbach, negen kilometer verderop. ,,Sinan had daar met zijn vriendin afgesproken”, vertelt een oom aan Bild. ,,De tieners vormden al vier maanden een koppel. Het meisje drong er bij Sinan op aan om de andere jongens achter te laten en alleen mee te gaan.”

Het meisje (12) zou Sinan naar een onverharde weg hebben gelokt, waar hij werd opgewacht door zijn moordenaar. Het slachtoffer werd meermaals met een mes gestoken.

Keukenmes

Rond 16.00 uur kreeg de Duitse politie een noodoproep binnen, waarna agenten Sinan levenloos aantroffen op een bospad. Zijn lichaam was bedekt met bloed. ,,Er stonden twee tieners naast hem. Een 14-jarige jongen had een mes in zijn handen.” Zij konden makkelijk worden ingerekend door de politie.

De verdachte en het meisje zijn ondervraagd in het bijzijn van hun ouders. Volgens Bild zou het meisje het keukenmes hebben geregeld. Het meisje is inmiddels op vrije voeten, zij is vooralsnog te jong om vervolgd te worden op basis van het strafrecht in Duitsland.

‘Daad was gepland’

,,Wij gaan ervan uit dat de daad gepland was. Waarschijnlijk heeft jaloezie een rol gespeeld”, stelt Siegfried Kollmar van de plaatselijke recherche. De verdachte zou nog geen commentaar hebben gegeven. Voor hem is het de tweede ernstige misdaad: in november 2020 stak hij een klasgenoot (13) neer op een middelbare school in Östringen, ten noorden van Karlsruhe. Dit keer riskeert hij tien jaar gevangenisstraf.

Quote Onze bezorgd­heid is groot, het heeft ons diep geraakt Jörg Albrecht, burgemeester van Sinsheim

De burgemeester van Sinsheim, Jörg Albrecht, is geschokt door de daad. ,,Onze bezorgdheid is groot, het heeft ons diep geraakt”, zei hij. In zijn negen jaar als burgemeester van de stad had hij nog nooit zoiets meegemaakt.

