Ophef om jas Melania Trump bij bezoek aan opvangcentrum

Update Ontsnapte leeuwin in Belgische dierentuin doodgescho­ten

21 juni De leeuwin die vanochtend in dierenpark Planckendael in het Vlaamse Mechelen uit haar verblijf ontsnapt was, is doodgeschoten omdat ze te dicht in de buurt kwam van bezoekers. Volgens de dierentuin gebeurde dit na twee mislukte verdovingspogingen.