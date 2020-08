Ophef onder VN-personeel over ‘geel’ als ras in racisme-enquête

De 'VN-enquête over Racisme' werd woensdag naar duizenden medewerkers gestuurd. In een begeleidende email staat dat het onderzoek deel uitmaakt van een campagne van VN-chef Antonio Guterres ‘om racisme uit te bannen en waardigheid te bevorderen’.

Maar de eerste vraag, hoe medewerkers zich identificeren, bevatte met het mogelijke antwoord ‘geel’ een gedateerde westelijke term die denigrerend is voor Aziaten, klaagden meerdere geschokte VN-medewerkers. Andere mogelijke antwoorden waren onder meer ‘zwart’, ‘bruin’, ‘wit’, en ‘gemengd/multiraciaal’. ,,De eerste vraag is idioot, zeer beledigend en het is niet voor te stellen hoe die ooit is goedgekeurd voor een algemene enquête in een diverse organisatie als de VN", aldus een medewerker.