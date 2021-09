Oplichters misbruiken identiteit van dodelijke slachtoffers ingestorte flat VS

Nieuw-Zee­land probeerde al jaren tevergeefs dader aanval Auckland uit te zetten

5 september De Nieuw-Zeelandse regering probeerde jarenlang de 32-jarige moslimextremist uit te zetten die verantwoordelijk is voor een terreuraanslag in een supermarkt eerder deze week. De terrorist pakte vrijdag een mes in een supermarkt in Auckland en begon om zich heen te steken. Ahmed Aathill Mohamed Samsudeen verwondde zeven mensen. Hij werd doodgeschoten door undercoveragenten die hem sinds juli non-stop volgden.