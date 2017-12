Opluchting onder EU-partijen na akkoord Brexit

In Nederland wordt vooral opgelucht gereageerd op de uitkomst van de onderhandelingen vanochtend . Premier Mark Rutte noemt het goed dat er 'voldoende voortgang' is geboekt bij de brexit-onderhandelingen over de rechten voor burgers, de rekening van het vertrek en de (Noord)-Ierse grens . Op Twitter zegt Rutte verder dat hij de Britse premier Theresa May heeft laten weten dat hij blij is dat ze naar de volgende fase kunnen waarin de toekomstige relatie tussen de Britten en de Europese Unie centraal staat. Ook minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) is 'heel tevreden' over het akkoord dat de Europese Unie met de Britse regering heeft bereikt. Uit het akkoord blijkt dat de Britten ,,op een heel nette manier afscheid willen nemen". Volgens de bewindsman is het ook 'goed nieuws' voor Nederland, omdat 10 procent van de export van ons land naar het Verenigd Koninkrijk gaat. De regering in Londen komt haar verplichtingen na en ,,dat geeft vertrouwen in de toekomst", aldus Zijlstra.

Belangrijke doorbraak

Het is vooral goed dat er meer duidelijkheid is gekomen. De brexit was een buitengewoon slecht idee voor zowel de Britten als de EU-landen, aldus minister Wopke Hoekstra (Financiën). ,,Dat er nu een akkoord is over een aantal heel belangrijke onderwerpen is goed nieuws.'' Ook vanuit de handels- en logistieke bedrijven wordt er met een zekere opluchting gereageerd. Belangenbehartiger van bedrijven Evofenedex spreekt in een reactie van een belangrijke doorbraak, en vindt het zaak om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren. Eind maart 2019 zouden er goede nieuwe handelsafspraken tussen de partijen moeten zijn, om de economische schade zo veel mogelijk te beperken. ,,Voor heel veel Nederlandse bedrijven is het cruciaal dat de handel na de Brexit eenvoudig blijft verlopen", benadrukt Evofenedex. De organisatie pleit onder meer voor zo min mogelijk oponthoud bij de grens, behoud van een gelijk speelveld en eenvoudige douaneformaliteiten. De brancheorganisatie trekt samen op met Europese en Britse branchegenoten om het belang van de sector bij de onderhandelaars duidelijk te maken.

Schotland

Niet iedereen is even tevreden. Schotland heeft terughoudend gereageerd op het akkoord dat Londen heeft gesloten met Brussel. Premier Nicola Sturgeon benadrukte dat eventuele 'speciale regelingen' voor Noord-Ierland ook moeten worden aangeboden aan andere landen in het Verenigd Koninkrijk.



,,Als de brexit doorgaat (en ik wilde dat het niet zo was) is in de interne markt en de douane-unie blijven de enige verstandige keuze'', twitterde Sturgeon. De Schotten stemden bij het referendum over de Brexit in meerderheid voor 'blijven'.



De activisten die zich juist hard maakten voor een Brits vertrek uit de EU, zijn woest over het verloop van de onderhandelingen tussen Londen en Brussel. ,,Onder Theresa May verlaten we de EU alleen in naam'', klaagt Arron Banks, die eerder miljoenen uittrok om het pro-brexit-kamp te steunen.



Banks, een van de oprichters van campagne Leave.EU, riep partijgenoten van de premier op in opstand te komen. ,,Als er nog iemand in de conservatieve partij is met enige integriteit of eergevoel, dan roepen we die op de Brexit te redden door een strijd om het partijleiderschap in gang te zetten.''