Opmerkelijke vondst in sokkel omstreden Amerikaans standbeeld

Het standbeeld van Lee is eerder dit jaar weggehaald omdat hij een omstreden figuur is in de Amerikaanse geschiedenis. De generaal vocht tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865) aan de kant van de Confederatie, oftewel de zuidelijke staten die onafhankelijkheid nastreefden en de slavernij wilden behouden.

Het bronzen beeld werd eind 19e eeuw in Richmond geplaatst en stond dus al een flinke tijd op haar plek. Het was geen gemakkelijke opgave om bij de capsule te komen. Het object, ter grootte van een schoenendoos, zat namelijk vast in een blok graniet van 680 kilo. Onderzoekers dachten in eerste instantie dat de tijdcapsule mogelijk in 1887 in de sokkel was geplaatst en zestig objecten zou bevatten. Dat bleken er uiteindelijk een stuk minder te zijn.