Opnieuw 182 kindergraven gevonden bij Canadese school voor inheemse kinderen

Beerput gaat open: 750 lichamen gevonden in anonieme graven bij Canadese kostschool

24 juni Voor de tweede keer in een maand tijd is een reeks anonieme graven gevonden bij een kostschool voor inheemse kinderen in Canada. Nu met meer dan 750 lichamen. De beerput gaat open en legt een verzwegen hoofdstuk in de geschiedenis van het land bloot. De inheeme gemeenschap is niet verbaasd. Verhalen over mishandeling en verkrachting zijn vaak genegeerd. ‘Ze ontzeggen ons het recht om te rouwen.’