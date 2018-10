Opnieuw aanslag op NAVO-basis Afghanistan

‘Dubbelgan­ger van Khashoggi verliet Saoedisch consulaat via achterdeur’

22 oktober Op bewakingsbeelden is te zien dat een Saoedische dubbelganger in de kleding van Jamal Khashoggi het Saoedische consulaat in Istanboel via de achterdeur verlaat, kort nadat de journalist daar was vermoord.