Opnieuw arrestaties bij gele hesjes-protesten in Parijs

Meer dan vijftig demonstranten werden gearresteerd omdat ze verboden wapens bij zich hadden. Maar tot grootschalige ongeregeldheden, zoals bij eerdere protesten van de gele hesjes in Parijs, kwam het zaterdagmiddag niet. In de Franse hoofdstad gingen 8.000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 32.000. In Parijs waren 5.000 agenten op de been, in heel Frankrijk waren dat er 80.000.

De Franse veiligheidsdiensten hielden vooral Bourges scherp in de gaten, omdat op internet was opgeroepen tot massale protesten in deze stand in centraal Frankrijk. De 5.000 mensen die daar de straat op gingen, deden dat overwegend vreedzaam.