Opnieuw dodelijk mijnongeluk in China: 19 doden en 2 vermisten

Honderden ongevallen in VS door winterse storm; vijf doden

2:47 Niet alleen in de Alpen, maar ook in delen van de Verenigde Staten is veel sneeuwoverlast. Een winterse storm zorgde zaterdag in het midden van het land voor besneeuwde en papperige wegen. Zeker vijf mensen zijn bij ongelukken om het leven gekomen, meldt The New York Times.