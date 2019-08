Opnieuw doden na ontploffing bij Russische leger

Hartver­scheu­ren­de foto's van met tumoren bedekt hert gaan wereld over

17:47 Foto's die de Amerikaanse verpleegkundige en amateurfotografe Julie Carrow recent maakte van een met wratten of tumoren bedekt hert hebben wereldwijd tot de nodige verbazing geleid. Ze spotte het wilde hoefdier in de bossen bij de plaats Pipestone (Minnesota) en vroeg experts of de heftig ogende aandoening verklaarbaar is. Volgens wetenschappers gaat het om een extreme vorm van een ongevaarlijke virusziekte waar het hert vermoedelijk weinig last van heeft.