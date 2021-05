Opnieuw grote groep kinderen uit school in Nigeria ontvoerd

Klopjacht in de Dordogne op schietende Franse ex-militair

30 mei In het Zuid-Franse departement Dordogne is een klopjacht aan de gang om een zwaarbewapende oud-militair te vinden. Na een huiselijke ruzie vluchtte hij de bossen in. Hij heeft inmiddels drie politieauto's en ook een politiehelikopter onder vuur genomen, melden Franse media.