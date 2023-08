Opnieuw hittegolf in Spanje: 46,8 graden in Valencia, 3,4 graden meer dan vorig record

Isinbajeva leidt dankzij haar banden met Poetin luxe leventje op Tenerife en zij is niet de enige

Tientallen Russen die vaak nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin of het Russische leger kunnen nog steeds vrij en ongehinderd winkelen in steden als Parijs, Londen of Amsterdam. Russische anti-oorlogsactivisten, waaronder de Anti-Corruptie Stichting van Aleksej Navalny, roepen nu op tot strengere maatregelen.