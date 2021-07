Opnieuw honderden anonieme kindergraven gevonden in Canada

Grieken­land: alleen gevacci­neer­den mogen café of restaurant in, geldt ook voor toeristen

13 juli Alleen volledig tegen corona gevaccineerden komen in Griekenland de horeca nog in. Wie vanaf vrijdag een café, restaurant of bioscoop in wil, moet een inentingsbewijs kunnen tonen. Niet-gevaccineerden blijven wel welkom op het terras.