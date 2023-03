Opnieuw Iraanse schoolmeisjes ziek na vermoedelijke vergiftiging

Update Plofkra­kers rijden in Duitsland met auto in op getuigen, grote schade aan pand

In het Duitse Isselburg, net over de grens bij Dinxperlo, is in de nacht van woensdag op donderdag een plofkraak gepleegd aan de Werther Strasse. Volgens de Duitse politie werden veel inwoners van het dorp wakker door meerdere harde explosies.