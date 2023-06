Opnieuw massaprotesten Israël: oud-premier roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid

met video Wat is Prigozjin allemaal aan het doen? Zes vragen over de onrust in Rusland

Een spectaculaire ontwikkeling in de oorlog in Oekraïne. Jevgeni Prigozjin, de baas van het Russische huurlingenleger Wagner (25.000 man sterk) heeft zich van het front teruggetrokken en is gisteravond woedend de Zuid-Russische stad Rostov binnengereden waar hij een nieuw hoofdkwartier zou hebben gevestigd.