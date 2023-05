Opnieuw massaschietpartij in Servië: acht doden, schutter (21) vast na klopjacht

Update met videoDe verdachte van de schietpartij met acht doden en veertien gewonden in Servië, gisteravond, is vrijdagmorgen aangehouden. Dat bevestigde het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken na mediaberichtgeving. Het drama ten zuiden van Belgrado kwam een dag na een schietincident met negen doden in een school in de hoofdstad.

De 21-jarige verdachte van het schietincident van donderdagavond werd gearresteerd in de buurt van de stad Kragujevac, ruim 100 kilometer ten zuiden van Belgrado. ‘Hij wordt ervan verdacht met een automatisch wapen acht mensen te hebben gedood en veertien andere te hebben verwond’, luidt het in een verklaring van het ministerie. ‘Het onderzoek loopt nog’.

Volgens nieuwszender N1 gaf Uroš Blažić zichzelf aan bij de politie in het dorp Vinjište, zo’n negen kilometer zuidelijker. Hij wilde er naar verluidt onderduiken bij een oom. Na de massaschietpartij zou de verdachte een taxichauffeur onder bedreiging van een vuurwapen hebben gedwongen er naartoe te rijden. De grootvader van de twintiger is vrijdag ook opgepakt nadat de politie bommen, een automatisch geweer en munitie in zijn woning had gevonden, meldt het Servische persbureau Tanjug.

Woordenwisseling

Kleinzoon Uroš Blažić werd volgens de Servische publieke omroep RTS rond 08.00 uur vrijdagmorgen gearresteerd. Kragujevac ligt zo’n 80 kilometer van het dorp Dubona waar de massaschietpartij zou zijn begonnen. De dader was volgens lokale media betrokken bij een woordenwisseling op een schoolplein in het dorp, vertrok maar kwam terug met een aanvalsgeweer en een pistool. Hij opende het vuur vanuit een rijdend voertuig en bleef daarna in het wilde weg op mensen schieten tijdens zijn vlucht door de dorpen Mali Orašje en Šepšin. Volgens nieuwszender N1 vuurde de schutter in het tweede dorp op mensen die aan het barbecueën waren.

De meeste doden zouden zijn gevallen in het tweede dorp. Het jongste slachtoffer is vijftien jaar. In het eerstgenoemde dorp doodde de schutter een 21-jarige politieagent buiten dienst en diens zus. Inwoners omschreven de dader als iemand met ‘problematisch’ gedrag, aldus de publieke omroep. Alle gewonden werden overgebracht naar ziekenhuizen in de omgeving. Van twee van hen was de toestand vrijdagmorgen vroeg nog kritiek, van vijf anderen stabiel nadat ze waren geopereerd. De rest van de gewonden zou het ziekenhuis weer hebben verlaten.

Klopjacht

De politie opende een klopjacht op de verdachte. Daarbij waren volgens Servische media zo’n 600 agenten betrokken alsook een anti-terreureenheid en politiehelikopters. Volgens de zender N1 had de politie vrijdagmorgen vroeg een gebied afgezet waar de twintiger zich vermoedelijk schuilhield.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nog groter drama

Tien jaar geleden eiste een massaschietpartij in de buurt van Mladenovac maar liefst veertien mensenlevens. Een zestigjarige man schoot in de vroege ochtend van 9 april 2013 in het dorp Velika Ivanča zijn echtgenote, moeder (83) en zoon (42) neer, begaf zich daarna naar de woningen van buren en familieleden en nam nog eens elf mensen onder vuur onder wie een stel en hun tweejarige kind. Toen de politie arriveerde, schoot hij zichzelf door het hoofd. Alleen de echtgenote van de man overleefde het drama.

Schutter Ljubiša Bogdanović had volgens Servische media een verleden van huiselijk geweld en zou met zijn zoon overhoop hebben gelegen vanwege diens relatie met een vrouw die hij afkeurde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm © AFP

Nationale rouw

In Servië werden woensdag drie dagen van nationale rouw afgekondigd, nadat een jongen van 13 jaar oud op zijn eigen school een bloedbad aanrichtte. Daarbij schoot hij acht leerlingen en een bewaker dood. Ook raakten zes leerlingen en een leraar gewond. Twee leerlingen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De jongen kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd, maar hij is wel overgebracht naar een psychiatrische kliniek. Hij zou zijn daad gedurende een maand hebben voorbereid en een lijst hebben gemaakt van scholieren die hij wilde doden.

Volledig scherm Politie en hulpdiensten op de plaats van de schietpartij nabij Mladenovac in Servië. © REUTERS

Maatregelen

De Servische minister van Binnenlandse Zaken en ook president Aleksandar Vucic noemden de schietpartij van donderdagavond een ‘terroristische aanval’ maar daarvan is volgens advocaat en voormalig minister van Openbaar Bestuur Rodoljub Šabić geen sprake.

Vucic wil strengere regels voor het bezit en dragen van vuurwapens, inclusief jachtwapens, meer controle bij wapenvergunningen en een verbod op nieuwe verstrekkingen. Ook moeten vergunninghouders medisch en psychologisch volgens hem beter worden getest en wil hij strengere straffen voor illegaal wapenbezit. Om de scholen te beveiligen moeten er 1200 extra agenten worden aangenomen, zei de president vrijdag.

De Servische regering kondigde na het drama op de school in Belgrado al een reeks maatregelen af die schietpartijen en ander geweld op scholen moeten tegengaan. Zo worden er voorlopig geen wapenvergunningen meer afgegeven en wordt er wetgeving voorbereid waarmee mensen die kinderen toegang geven tot wapens kunnen worden vervolgd. Ook wil de regering de leeftijd waarop daders van geweldsmisdrijven kunnen worden vervolgd verlagen van 14 naar 12 jaar. Daarnaast wordt er een werkgroep geformeerd die de veiligheid van kinderen op internet gaat onderzoeken.

Servië heeft een diepgewortelde wapencultuur, vooral op het platteland. In het Balkanland staan 760.000 vuurwapens geregistreerd op een bevolking van 6.8 miljoen inwoner. Er gelden weliswaar strikte wapenbeheersingswetten maar veel automatische wapens zijn illegaal. In de loop der jaren hebben de autoriteiten verschillende keren amnestie aangeboden aan degenen die ze inleveren. De schutter van donderdag zou meerdere illegale vuurwapens hebben gehad en daar ook al eens voor zijn veroordeeld.