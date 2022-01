Opnieuw onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga waargenomen

Update Eerste doden gemeld na vulkaanuit­bar­sting Tonga

Ruim een dag na de heftige onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga zijn de eerste overledenen officieel gemeld. Niet op de getroffen eilandstaat in de Stille Oceaan of het nabijgelegen Nieuw-Zeeland. Maar in Peru, zo'n 10.000 kilometer verderop, waar twee mensen om het leven kwamen door de hoge golven die de uitbarsting veroorzaakte.

16 januari