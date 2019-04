Opnieuw onrustig in Parijs: ruim 100 Gele Hesjes opgepakt

Hond klautert uit graf nadat hij levend was begraven door baasje

16:19 Een Russische man schrok zich een hoedje toen hij te horen kreeg dat zijn begraven hond nog springlevend was. De man had zijn viervoeter begraven omdat hij dacht dat het beestje overleden was. Hondje Dik was echter niet dood, maar lag gewoon diep te slapen. Dat schrijft The International Business Times.