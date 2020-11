Opnieuw tegenslag voor Trump: hooggerechtshof Pennsylvania verwerpt rechtszaak

NieuwsHet hoogste gerechtshof van Pennsylvania heeft zaterdagavond verhinderd dat stemmen die per post zijn uitgebracht alsnog ongeldig zouden worden verklaard. Het team van president Donald Trump had daarop aangedrongen toen bleek dat veel van die stemmen naar de Democraten zijn gegaan. Trump hoopte daarmee de overwinning van Biden alsnog te voorkomen.

Volledig scherm Een aanhanger van president Donald Trump portesteert tegen het 'stelen van stemmen' door de Democraten. © AFP

Het hooggerechtshof van de staat besloot echter unaniem dat al maanden geleden was besloten dat het stemmen per post rechtsgeldig is en dat er nu geen reden is om dat te herroepen. De procureur-generaal van de staat, Democraat Josh Shapiro, noemde de beslissing van de rechtbank ‘een nieuwe overwinning voor de democratie’.

De rechtszaak was aangespannen door de Republikeinse vertegenwoordiger Mike Kelly, die betoogde dat de kieswet van Pennsylvania ongrondwettelijk is. Hij wilde ofwel de 2,5 miljoen poststemmen - de meeste voor Democraten - laten vernietigen ofwel de kiesmannen direct laten aanwijzen.

De uitspraak is een nieuwe klap voor Trumps pogingen de verkiezingsuitkomst van 3 november terug te draaien. Ook afgelopen vrijdag leed het team van Trump een nederlaag voor de rechtbank in Pennsylvania. Toen eiste het een ​​hoorzitting waarin advocaat Rudy Giuliani ​​argumenten had kunnen aanvoeren inzake vermeende oneerlijkheden bij de stembusgang. Maar de rechters wezen dat eveneens af.

Democraat Joe Biden versloeg president Trump in Pennsylvania met meer dan 80.000 stemmen, een staat die Trump in 2016 nog had gewonnen.