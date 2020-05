Opnieuw verdachten gearresteerd in zaak van 39 dode Vietnamezen in koelcontainer

Politie houdt verdachte aan van dodelijke brand in Japanse animatie­stu­dio

4:15 De Japanse politie heeft een verdachte gearresteerd die verantwoordelijk wordt gehouden voor de dodelijke brand in een animatiestudio in Kyoto, waardoor in juli vorig jaar 36 doden vielen. De verdachte Shinji Aoba liep zelf ernstige brandwonden op en werd in het ziekenhuis aangehouden, meldt de Japanse omroep NHK.