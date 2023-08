Opnieuw vette fastfoodrel: juridische stappen vanwege ‘te kleine’ whopper

UPDATE / MET VIDEO Histori­sche politiefo­to Trump na arrestatie in gevangenis Atlanta, weer vrij op borgtocht

Donald Trump heeft zich voor de vierde keer in een half jaar overgegeven aan justitie in de VS, nu in Atlanta. Hij poseerde donderdagavond (lokale tijd) voor een politiefoto en betaalde tienduizenden dollars om zijn proces in vrijheid te mogen afwachten.