Oppositie Soedan weigert overleg met militaire overgangsraad te hervatten

Twaalf brandweer­lie­den gewond bij vuurwerkex­plo­sie

4:22 Twaalf leden van de brandweer in Roswell, in de Amerikaanse staat New Mexico, zijn gewond geraakt toen ze bezig waren om het vuurwerk voor 4 juli klaar te maken. Op die dag wordt de onafhankelijkheid in de Verenigde Staten op veel plekken traditiegetrouw met een groots vuurwerk gevierd.