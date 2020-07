Oprichter Duitse antisemitische partij opgepakt in Limburg

In Heerlen is een van de vermeende leiders van een antisemitische organisatie in Duitsland opgepakt. Het andere vermoedelijke kopstuk van de Goyim Partei Deutschland (GPD) werd gearresteerd in Berlijn. De arrestaties vloeien voort uit een onderzoek naar een criminele extreemrechtse vereniging, zo maakte het Duitse federale parket gisteravond bekend.

De in het Limburgse Heerlen gearresteerde Fadi J. zou de Goyim Partei Deutschland in augustus 2016 hebben opgericht. De in Berlijn opgepakte Marcus B. zou zich in januari 2018 hebben aangesloten. Beide mannen zouden als beheerders van de vereniging zijn opgetreden en ook een website hebben gerund, melden Duitse media.

,,Daarop werden teksten, afbeeldingen en video’s gepubliceerd waarin onder andere de Holocaust werd ontkend en misdaden van het naziregime werden afgezwakt of goedgekeurd”, luidt het in een verklaring van de federale aanklager. ,,De publicaties bevatten ook diep vernederende antisemitische propaganda met zelfs een oproep om Joodse medeburgers te vermoorden.’’ Vandaar wellicht ook de naam van de organisatie. ‘Goj’ is het Joodse woord voor niet-joden.

Acht verdachten

De arrestatie van de twee vermeende leiders was onderdeel van een reeks invallen bij in totaal acht verdachten. De overige zes doorzoekingen vonden plaats in de Duitse deelstaten Beieren, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Saarland. Ook de Duitse Binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) zou betrokken zijn geweest bij het oprollen van de groepering.

De gearresteerden verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter die beslist of ze vast blijven zitten.

De GPD-aanhangers zijn voornamelijk georganiseerd op het internet, onder andere in sociale netwerken zoals de Russische VKontakte. De federale aanklager beschuldigt de verdachten van het oprichten van een vereniging die tot doel had nazi-ideeën te verspreiden, de holocaust te ontkennen en de misdaden van het nazi-tijdperk te relativeren.

Rijksburgers

De Goyim-beweging zou een samensmelting zijn van antisemieten uit verschillende spectra van extreemrechts. Onder hen bevinden zich ook talrijke zogenoemde Reichsbürger (Rijksburgers) die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland en het staatsbestel afwijzen, meldt de publieke omroep ARD op basis van veiligheidsbronnen.

Sommige groepen en individuen hebben hun eigen ‘regeringen’, ‘rechtbanken’ en ‘autoriteiten’ opgericht. Anderen beweren het voortbestaan van vroegere instellingen zoals het in 1871 gestichte Duitse Rijk ​​en claimen de wettelijke opvolgers te zijn.

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken kondigde in maart een landelijk verbod af op deze Rijksburger-beweging. Dit omdat haar ideologie volgens het ministerie een mix is van racisme en antisemitisme.

