Opruimingsdienst VS haalt uit één huis 180 verwaarloosde honden en katten

Familiewo­ning van Iraanse sportklim­ster Rekabi verwoest: ‘Het resultaat van wonen in dit land’

De familiewoning van de Iraanse sportklimster Elnaz Rekabi, die in oktober in de finale van de Aziatische kampioenschappen in Seoul aantrad zonder hoofddoek, is verwoest. Dat hebben onder meer de BBC en CNN zaterdag gemeld, met een verwijzing naar videobeelden van het hervormingsgezinde kanaal IranWire.

3 december