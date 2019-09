Opslagplaats stierenzaad geëxplodeerd: ‘Opruimen door brandweer smerigste klus ooit’

Bij een uitslaande brand op een boerderij in de Australische plaats Gippsland zijn gisteren zeker honderd cilinders met bevroren stierenzaad verloren gegaan. Volgens de brandweer sloegen door de intense hitte de deksels van de vaten waarin het sperma in vloeibare stikstof werd bewaard. Vervolgens werden de buizen plus ontdooiende inhoud als raketten afgevuurd, waarna ze in de lucht explodeerden en de kostbare inhoud vrijkwam.

Waardoor de brand uitbrak bij de firma Yarram Herd Services, leverancier van stierenzaadcellen voor onder meer de regio Victoria, is nog onbekend.

Ongekend grote ravage

Zeker is wel, zo vertelde brandweercommandant Chris Loeschenkohl aan Australische media, dat de ravage ongekend groot is en het opruimen het tegenovergestelde van een fris klusje. ,,Je kunt je voorstellen wat er verspreid over het hele terrein lag. De schoonmaakbeurt, die nog lang zal gaan duren, is met afstand ons smerigste en rommeligste karwei ooit.”

In de cryogene cilinders die als projectielen de lucht in schoten zaten ‘rietjes‘ met daarin zaadcellen van prijsstieren die al jaren een voorname rol spelen in fokprogramma's voor runderen. Eén cilinder voortplantingsmateriaal kost, afhankelijk van het type stier, tussen de 500 en 1000 Australische dollar (circa 310 en 620 euro).

De afzonderlijke rietjes daarin doen tussen de 3,50 en bijna 60 euro. Volgens Loeschenkohl gingen zijn manschappen, toen ze bij de brand arriveerden, aanvankelijk aan de slag in doorsnee kledij. ,,Maar toen de cilinders weg begonnen te schieten en uit elkaar spatten, was vanwege de klodders extra bescherming noodzakelijk. Het ‘regende’ stierensperma.”

De totale vernietiging van Yarram Herd Services is een ramp voor de regionale veehouderij. Veel boeren uit de omgeving hadden het zaad van hun stieren bij de firma opgeslagen. ,,Dit betekent een enorme klap voor fokprogramma's”, aldus een aangeslagen boer uit de omgeving van de rampplek. ,,Een complete, zeer belangrijke industrie is verwoest.”

Schaars

Volgens Aaron Thomas, voorzitter van een veeteeltcommissie in de staat Victoria, had de brand niet op een slechter moment kunnen uitbreken. ,,We beginnen net met het kunstmatige inseminatieseizoen. Dan zijn aanzienlijke hoeveelheden stierensperma nodig om koeien te bevruchten. Dat hele proces is nu even tot stilstand gekomen en zal uitmonden in een drama voor boeren die het toch al zwaar hebben vanwege de aanhoudende droogte waardoor gras schaars is.”

Op sociale media worden de gevolgen van het drama getrakteerd op ietwat schuine woorden. ‘De stieren krijgen het de komende tijd druk...’, schrijft iemand.

De brandweer en politie buigen zich de komende tijd over de oorzaak van de brand die Yarram Herd Services compleet in de as legde. ,,Er is niets meer van over”, aldus brandweercommandant Loeschenkohl. Het schoonmaken van het terrein gaat naar verwachting nog enkele dagen duren.

Bij het blussen van de vuurzee, waarbij behalve de cilinders en rietjes ook nog gastanks met daarin onder meer vloeibare stikstof ontploften, waren volgens Loeschenkohl tien brandweerlieden betrokken. Die zijn na hun gore klus direct onder de douche gesprongen en hun uniformen zijn grondig gewassen. Boeren in de omgeving beraden zich momenteel op alternatieven om hun veestapels op peil te houden.

Volledig scherm Een cryogene cilinder met daarin rietjes met bevroren zaad. © Shutterstock