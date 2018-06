'Oranje' speelt niet op het WK, maar wel in Libanon

In een al twee jaar lopend project waar Nederland 3 miljoen euro subsidie aan gaf, proberen KNVB en War Child jonge Syrische, Palestijnse en Libanese jongens en meisjes (en hun ouders) door voetbal en andere levenslessen dichter bij elkaar te brengen. Het toernooi vandaag is de aftrap van een nieuwe serie wedstrijdjes: de Summer League. Het project moet de jeugd weer vertrouwen in de toekomst geven én voorkomen dat de vlam weer eens in de pan slaat in Libanon.



Want tussen de vier krijtlijnen van dit kleine voetbalveldje wordt het turbulente verleden en explosieve heden van het Midden-Oosten vertelt. De Palestijnen en hun (klein)kinderen wonen hier al in vluchtelingenkampen sinds ze in 1948 hun huizen in Israël verlieten, het zijn er inmiddels een half miljoen. Daar kwamen de afgelopen zeven jaar minimaal een miljoen Syriërs bij. Op een Libanese bevolking van 4,5 miljoen.



Die opvang in de regio, zoals het Nederlandse kabinet dat graag ziet, leidt tot grote spanningen in het kleine, dichtbevolkte land. De Syriërs wonen in kampen of met meerdere families tegelijk in de schaarse appartementen. De huren rijzen de pan uit, tot woede van de Libanezen. Baantjes zijn er nauwelijks meer. Volgens de UNHCR leeft meer dan de helft van de Syriërs in Libanon in extreme armoede (van minder dan 3 dollar per dag), ze zijn afhankelijk van noodhulp.



De teams die vandaag op het veld staan heten dan ook ‘naastenliefde’ en ‘respect’. (Ook een beetje uit nood geboren, want toen elk team een landennaam zou krijgen, wilde iedereen Brazilië zijn). ,,Ik kende eerst helemaal geen Syriërs, die heb ik hier op het veld leren kennen en ik vind het fijn om met ze te voetballen en samen te werken”, zegt Bashar (15) uit Libanon.