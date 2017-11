Orbán strooit kwistig met EU-geld in zijn geboortedorp

Felcsút ligt op 40 kilometer van Boedapest en is niet veel meer dan een verzameling boerderijen in het groen. Niemand zou ooit van het dorp hebben gehoord als het niet het geboortedorp was van premier Viktor Orbán.



Drie jaar geleden liet Orbán pal naast het dorp een imposant voetbalstadion bouwen. Er is plek voor 3.500 man publiek, twee keer zo veel als het aantal inwoners van Felcsút. De oppositie in Hongarije noemt het stadion een van de speeltjes van Orbán, en noemt het een schande dat belastinggeld hieraan besteed is.



Vorig jaar liet Orbán in zijn geboortedorp ook een spoorlijn aanleggen. Het treintje dat in zijn jeugd nog langs Felcsút reed, stond model voor de 'vintage trein' die hij weer wilde laten rijden.



In de jaren 70 werd die treinlijn geschrapt, omdat te weinig mensen gebruikmaakten van de verbinding. De Hongaarse regering financierde de bouw voor 80 procent met Europese subsidies. 2 miljoen euro ontving Hongarije vanuit Brussel, 750.000 euro legde de Hongaarse regering zelf neer. In de aanvraag voor de Europese subsidie schatte de regering dat zo'n 7.000 mensen per dag gebruik zouden maken van de trein. De trein rijdt nu anderhalf jaar en haalt bij lange niet het aantal voorspelde bezoekers. Gemiddeld trekt de trein 30 passagiers per dag.

Leeg

Op deze zaterdag staat een tiental mensen te wachten op het perron. Rond kwart voor twaalf zal de trein de tweede rit van de dag maken. Met een luide sis komt de felrode locomotief tot stilstand. Een ouder stel en een twee bevriende families met jonge kinderen stappen in. De conducteur kijkt het perron af om te zien of het nog zin heeft om te wachten op een enkele laatkomer, en fluit voor vertrek. De drie wagons met houten bankjes blijven grotendeels leeg.



Na drie kwartier is de eindbestemming bereikt: het dorp Alcsútdoboz, dat een krappe 6 kilometer verderop ligt. De locomotief wordt ontkoppeld en naar het andere uiteinde van de trein gereden voor de terugreis. Een moeder merkt lachend op dat het de langzaamste trein is waar ze ooit in heeft gezeten. ,,Ik dacht ook dat er wel meer stations zouden zijn. Is dit alles?"

Kritiek

Bij de opening van de lijn was er al kritiek op de trein. De spoorlijn zou van 'nergens naar nergens' rijden en alleen zijn aangelegd omdat premier Orbán zijn geboortedorp grandeur wil geven. Een werkelijk nut zou de trein niet hebben.



Hongarije is met 6 miljard euro per jaar een van de grootste ontvangers van EU- fondsen. Zo zijn er veel overheidsgebouwen opgeknapt met EU-geld. Tegenstanders van Orbán zijn bang dat de kraan in Brussel wordt dichtgedraaid, omdat Orbán het geld gebruikt voor projecten zonder maatschappelijk nut.



Inspecteurs van de Europese Commissie hebben vorige maand een bezoek gebracht aan Hongarije om te kijken of de subsidies in het land op de juiste manier worden besteed. Ze vonden geen ongeregeldheden, maar merkten wel op dat 'men zich kan afvragen of deze trein wel gebouwd had moeten worden door de Europese belastingbetalers.'