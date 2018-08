Organisatie moet ondergelopen Duits jeugdkamp in Frankrijk afbreken

Zweefvlie­ger (15) dood na crash op begraaf­plaats

10:30 Een vijftienjarige zweefvlieger is in het Duitse Braunschweig neergestort op een begraafplaats. De jongen is bij het ongeluk om het leven gekomen. De piloot zou zich volgens Der Spiegel nog met een parachute in veiligheid hebben willen brengen.