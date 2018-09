Orka Morgan op Tenerife bevallen van een gezond kalf

Orka Morgan is zaterdag bevallen van een gezond kalf. Moeder en baby verkeren in goede gezondheid, zo laat Loro Parque weten. Morgan verhuisde in 2O11 naar dit pretpark op Tenerife. Volgens parkmedewerkers heeft Morgan haar kalf niet verstoten en gedraagt ze zich voorbeeldig.

Orca Ocean, het verblijf van de orka's in Loro Parque, blijft voorlopig gesloten voor publiek om Morgan en haar kalf rust te geven en te zorgen dat de dieren ongestoord aan elkaar kunnen wennen.

Juridisch getouwtrek

Over orka Morgan is al jarenlang een juridisch getouwtrek aan de gang. Morgan werd in 2010 ernstig verzwakt gevonden in de Waddenzee en naar het dolfinarium in Harderwijk gebracht om te herstellen. Een jaar later verhuisde het dier met toestemming van het kabinet naar Tenerife. Tegen dat besluit werd fel geprotesteerd door dierenactivisten uit binnen- en buitenland.

Zij vonden dat Morgan in zee moest worden teruggezet, in plaats van in een pretpark onderbrengen. Tal van deskundigen spraken elkaar tegen over de vraag of de ooit verdwaalde jonge orka in zee zou kunnen overleven. De Raad van State oordeelde in 2014 dat toenmalig staatssecretaris Henk Bleker een juist besluit had genomen: er zou geen realistisch alternatief zijn.

Fokprogramma

Dat Morgan zwanger raakte, was volgens Stichting Free Morgan het bewijs dat de orka in een fokprogramma terecht is gekomen, dit zou tegen de afspraken zijn. De bestuursrechter oordeelde eerder dit jaar dat het feit dat het dier zwanger was, niet voldoende bewijs was dat het opnemen in een fokprogramma van meet af aan de bedoeling was. Het dier mocht in het park blijven.

Morgan is inmiddels 11 jaar oud. Met enige regelmaat kwamen de afgelopen jaren berichten uit het entertainmentpark dat het niet zo goed ging met haar, doordat de andere orka's haar aanvielen. Het Loro Parque sprak dat zelf altijd tegen.