Orkaan Idalia eist in Florida ten minste twee levens: ‘Weinig mensen overleven stormvloed’

Lichaam van ex-piloot in verre staat van ontbinding aangetrof­fen in hotelkamer

In hotel Den Bonten Os in Baarle-Hertog is zaterdag een lichaam aangetroffen. Dat bevestigt een woordvoerster van het parket in Antwerpen. Het lichaam zou zich al in verre staat van ontbinding hebben bevonden. Het zou toebehoren aan een ex-piloot.