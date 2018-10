Orkaan Willa aan land in Mexico

Teddy (6) nodigt 32 klasgenoot­jes uit voor verjaar­dags­feest­je, maar niemand komt

6:44 De 6-jarige Teddy Mazzini uit Tucson in de Verenigde Staten nodigde afgelopen weekend voor zijn verjaardagsfeestje al zijn 32 klasgenootjes uit. De bedoeling was om met z’n allen pizza te gaan eten in een lokaal restaurant. Maar helaas kwam er op de dag van het feestje niemand opdagen.