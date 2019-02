Oud-Ajacied verwikkeld in rel in Rusland vanwege verwekken kinderen

Dat beweert althans de moeder van een van de kinderen, die allebei op dezelfde dag zijn geboren: 17 januari 2017. De vrouw wil dat Ebecilio hun dochtertje erkend en heeft daarover al een rechtszaak gevoerd in Moskou.

De rechter in de Russische hoofdstad bepaalde dat de Nederlandse voetballer, die nu bij Rode Ster Belgrado onder contract staat, tot 23 februari de tijd heeft dna-materiaal af te staan. Voldoet hij niet aan die uitspraak, dan zal Ebecilio volgens het Russische recht automatisch worden erkend als de vader.

Zomer van 2016

Anna Bagajeva (28) ontmoette Ebecilio in een restaurant in Moskou in de zomer van 2016. De voetballer, die tussen 2010 en 2012 voor Ajax uitkwam, was net getransfereerd van Mordovia Saransk (op zo'n 800 kilometer ten zuidoosten van Moskou) naar Anzji, memoreert Bagajeva. ,,Hij zat daar met een vriend aan een ander tafeltje en we raakten aan de praat.''

De twee spraken vaker af en zagen elkaar één of twee keer per maand als Ebecilio in Moskou was. De club Anzji traint daar vaak, omdat het in de Russische deelrepubliek Dagestan soms politiek te onrustig is.

In april 2017 blijkt Bagajeva zwanger. ,,Lorenzo zei dat hij kinderen wilde. Toen ik zwanger was, beloofde hij dat we een gezin zouden vormen. Hij zei dat hij van me hield'', vertelt de ontwerpster van dameskleding, afkomstig uit de Noord-Russische stad Kirov. ,,Ik was verliefd en ik geloofde hem.”

Op dezelfde dag

Wat ze niet wist, was dat Ebecilio tegelijkertijd ook een relatie had met een andere vrouw, Daria Danilina. Ook zij raakte van hem in verwachting en baarde op 17 januari 2017 een zoon. Bizar genoeg op dezelfde dag kreeg Bagajeva een dochter, Malena.

Beide vrouwen verschenen afgelopen mei in het Russische televisieprogramma Poest govorít ('Laat maar praten') om hun verhaal te doen. De redactie van het programma had dna-materiaal van beide kinderen afgenomen en laten onderzoeken. Het resultaat: met meer dan 90 procent zekerheid hebben ze in ieder geval dezelfde vader.

Foto

De vraag is: wie is dat? Eén ding is zeker: Ebecilio staat op de foto met zijn zoontje en diens moeder. Als beide kinderen verwant zijn, kan het dus niet anders dan dat hij van beiden de vader is.

Bagajeva zegt dat ze al ruim een jaar geen contact meer heeft met Ebecilio. ,,Hij wilde mij en Malena rond oud en nieuw 2017 naar Nederland halen. Ik zei hem dat hij op tijd moest zijn, omdat we allebei een visum nodig zouden hebben. Daarna heb ik niets meer van hem vernomen.''

Sindsdien woont ze met haar dochtertje en haar zus in een tweekamerappartement in Moskou. Inkomsten heeft Bagajeva niet, en Ebecilio heeft haar geen cent betaald, beweert ze.

De voetballer was niet bereikbaar voor commentaar.