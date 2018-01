Oud-bokskampioen Mike Tyson begint medicinale wietboerderij in Californië

Mike Tyson gooide het na zijn succesvolle bokscarrière over een totaal andere boeg. De beroemde Amerikaan roerde zich in de zakenwereld en richtte een eigen fitnessketen op. Maar nu slaat hij met zakenpartners Jay Strommen en Robert Hickman een andere weg in. Vandaag ontvouwde het trio de plannen voor de wietboerderij in Californië City: een afgelegen stadje met circa 15.000 inwoners op een kleine honderd kilometer van Death Valley National Park.

Sinds 1998 mag in de staat Californië marihuana gebruikt worden voor medische doeleinden, maar sinds gisteren - 1 januari 2018 - is het middel ook toegelaten voor recreatief gebruik. Veganist Tyson is een liefhebber van het wiet. In 2000 werd hij positief getest op het toen nog verboden gebruik van marihuana maar de laatste jaren pleit hij ook voor de medische voordelen van het middel. Omdat de drug in de Amerikaanse staat is gelegaliseerd, besloot hij een nieuwe onderneming te beginnen.

'Pretpark'

Op 16 hectare van de grond kan iedereen zijn of haar marihuana komen telen. Wie daar geen ervaring mee heeft kan naar de ‘Tyson Cultivation School’ waar door deskundigen lessen worden gegeven over het verbouwen van wiet. Bovendien komt er op het zwaar beveiligde terrein ook een amfitheater voor presentaties, een winkel en een camping. ,,Een pretpark vol cannabis”, melden Amerikaanse media. Ook komt er een gebouw waar experts het effect van marihuana op medische aandoeningen zullen onderzoeken.

De burgemeester van het stadje is blij met de Tysons onderneming. Hij spreekt van ‘de wedergeboorte’ van de stad. Dankzij de flinke investering van Tyson wordt Californië namelijk ’s werelds grootste commerciële marktplaats voor marihuana en wordt een groot aantal nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. Die zijn volgens Tyson met name voor oorlogsveteranen: oud-militairen die door omstandigheden geen baan kunnen vinden. De oud-bokser hoopt dat de al dan niet getraumatiseerde of gehandicapt geraakte veteranen op zijn ranch aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen.

De nieuwe hobby van Tyson, die niet alleen zakenman is maar ook acteert in films zoals The Hangover Part I en The Hangover Part II, doet denken aan voormalig wielrenner Floyd Landis (42). Met zijn bedrijf ‘Floyd’s of Leadville’ ging de Ameirkaanse dopingzondaar twee jaar geleden producten verkopen op basis van cannabis in de staat Colorado. Sinds 2014 was in die staat recreatief gebruik van cannabis legaal voor iedereen ouder dan 21 jaar.