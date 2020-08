Oud-burgemeester (53) van Belgische Aalst in haar slaap vermoord: ‘Haar kinderen zijn in shock’

VIDEO Liefdevol­le bruilofts­vi­deo wordt verslag van chaos in Beiroet: ‘Onze droomplek werd nachtmer­rie’

5 augustus Wat de mooiste dag van haar leven had moeten zijn, eindigde gisteravond in een ramp van ongekende omvang. Door een gigantische explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beiroet moest kersverse bruid Israa Seblina rennen voor haar leven. Haar bruidsfotograaf legde de angstaanjagende beelden vast die nu de hele wereld overgaan. ,,Onze droomplek veranderde binnen enkele seconden in een spookstad vol bloedende mensen. Het was een nachtmerrie”, laat de 29-jarige Amerikaanse aan deze site weten.