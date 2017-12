Oud-CIA-agenten op zoek naar de miljoenen van Pablo Escobar

Doug Laux en Ben Smith houden wel van een uitdaging: zij bedachten eerder dit jaar het plan om de verborgen stapels geld van Pablo Escobar te vinden. De drugsbaron zelf kwam in 1993 om het leven nadat de DEA zijn schuilplaats had ontdekt. De mannen die zijn geld begroeven, had hij zelf al laten executeren. Gevolg: er is niemand meer in leven die exact weet waar het geld van Escobar is gebleven.



De Colombiaanse overheid heeft tot nu toe ruim 85.000 euro weten te vinden. Een veelvoud daarvan zou nog steeds onder de grond liggen. Oud-CIA-agent Doug Laux, die de jacht op de miljoenen filmde voor de serie Finding Escobar's Millions, vertelde aan de Britse krant The Daily Mirror: ,,Het bewijs is opgegraven: plastic vaten vol met contant geld, goudstaven, juwelen en geweren. Het is pure blingbling. De Colombiaanse kartels hebben dat uitgevonden.''