Oud-concentratiekampbewaker (93) veroordeeld tot 2 jaar voorwaardelijk

Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel geëist tegen Dey. De in het begin minderjarige Bruno Dey wist volgens de aanklager wat er gebeurde, maar deed niets en is daarom medeplichtig aan de moord op minstens 5230 gevangenen.



Bruno Dey vervulde zijn dienstplicht in concentratiekamp Stutthof bij Danzig, destijds onderdeel van het Duitse Rijk. De nazi’s vermoordden er in de Tweede Wereldoorlog 65.000 gevangenen, vooral Joden en politieke tegenstanders. Dey werkte er van 9 augustus 1944 tot 26 april 1945 als bewaker. Hij was de eerste drie weken 17 jaar en dus minderjarig. Daarom vond de behandeling van de rechtszaak plaats voor de jeugdrechter.



Dey geeft toe dat hij ‘uitgemergelde, kaalgeschoren en lijdende mensen’ zag die door SS’ers in een ruimte werden geduwd, een aanblik die hem naar eigen zeggen pijn deed. Daarna hoorde hij geschreeuw en gerommel. Vervolgens werd het stil. Naar buiten komen zag hij niemand. Later vernam hij van horen zeggen dat het een gaskamer was en dat de lijken in het enkele meters verderop gelegen crematorium werden verbrand. Maar dat maakt hem niet medeplichtig aan moord, vindt de voormalige kampbewaker.