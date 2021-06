Oud-defensieminister Donald Rumsfeld (88) overleden

Donald Rumsfeld (88), de Amerikaanse oud-minister van Defensie en voormalig presidentskandidaat, is overleden. Dat heeft zijn familie in een verklaring bekendgemaakt. De lange en indrukwekkende carrière van Rumsfeld werd aan het eind overschaduwd door de mislukte oorlogen in Afghanistan en Irak. Die blijven een smet op zijn blazoen.

Rumsfeld was de enige Amerikaan die twee keer minister van Defensie was. De eerste keer (1975-1977) was hij de jongste ooit, de tweede keer (2001-2006) de oudste.

Rumsfeld werd gezien als een bekwame bureaucraat en een visionair. Zijn collega’s noemden hem slim en strijdlustig, patriottisch en politiek sluw. Hij had een indrukwekkende carrière onder vier Amerikaanse presidenten.

‘Rummy’, zoals hij vaak werd genoemd, was ambitieus, geestig, energiek, boeiend en straalde warmte uit. Maar hij irriteerde ook velen met zijn confronterende stijl. Rumsfeld, een ervaren worstelaar op de universiteit, genoot van de verbale strijd. Hij verhief het tot een kunstvorm; bijtende humor was zijn favoriete wapen.

Nederig

In 1988 deed hij tevergeefs een poging de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Dat werd een nederige flop voor een man die gewend was aan successen op het hoogste niveau van de regering, waaronder als stafchef van het Witte Huis, ambassadeur en lid van het Congres.

Zijn reputatie kreeg een flinke deuk toen hij in 2001 aan zijn tweede termijn begon als baas van het Pentagon, het ministerie van Defensie, onder president George W. Bush. Zijn plan om het Amerikaanse leger te moderniseren, viel in duigen door de aanslagen op 11 september.

De Verenigde Staten verloren zichzelf in lange en dure oorlogen in Afghanistan en Irak met een leger dat daarop slecht voorbereid was. Rumsfeld leidde de Amerikaanse invasie van Afghanistan en het omverwerpen van het Taliban-regime. Rumsfeld deed regelmatig briefings op televisie over de oorlog en werd een soort tv-ster, die werd geprezen om zijn botte praat en compromisloze stijl.

Volledig scherm Rumsfeld bezocht in 2004 de Abu Ghraib-gevangenis. © AFP

In 2002 verschoof de aandacht van de regering-Bush naar Irak, dat geen rol speelde bij de aanslagen van 11 september. Daardoor konden de Taliban een comeback maken in Afghanistan en werd de Amerikaanse invasie daar een mislukking.

Schuld

De door de VS geleide invasie van Irak werd gelanceerd in maart 2003. Bagdad viel snel, maar de Amerikaanse en geallieerde troepen werden al gauw geconfronteerd met een gewelddadige opstand. Critici verwijten Rumsfeld dat hij het advies van de hoogste generaal van het leger, Eric Shinseki, negeerde. Die zei dat enkele honderdduizenden geallieerde troepen nodig zouden zijn om Irak te stabiliseren.

Rumsfeld kreeg de schuld van alle tegenslagen in Irak. Hij bood in 2004 tweemaal zijn ontslag aan aan president Bush, na onthullingen dat Amerikaanse militairen gedetineerden in de Abu Ghraib-gevangenis stelselmatig misbruikten en mishandelden. Die zaak werd het zwartste hoofdstuk tijdens zijn ministerschap.

Pas in november 2006, nadat de Democraten de controle over het Congres kregen, besloot Bush eindelijk dat Rumsfeld moest vertrekken. Hij verliet zijn ambt in december en werd vervangen door Robert Gates.

Na zijn pensionering in 2008 leidde hij de Rumsfeld Foundation en richtte hij zich met liefdadigheidswerk op steun aan families van militairen en gewonde veteranen.