Oud-minister Ben Bot smult van afgang van 'leugens strooiende’ Lavrov

Oud-gevangenis­di­rec­teur (71) uit België zit nu zelf vast na ontdekking wietplanta­ge in woning

Een gepensioneerde gevangenisdirecteur uit België zit sinds donderdag vast in de gevangenis van Hasselt. Hij is verdachte in een grootschalig onderzoek naar hennepplantages. Begin deze week werd bij de man een plantage van bijna duizend cannabisplanten aangetroffen. Dat meldt Het Nieuwsblad zaterdag.